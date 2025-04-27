Чехия поставила на Украину 400 тысяч снарядов

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В рамках объявленной ранее "инициативы по боеприпасам" Чехия поставила на Украину 400 тысяч артиллерийских снарядов крупного калибра. Об этом сообщила глава чешского минобороны Яна Чернохова, ее слова приводит РИА Новости.

Европейская страна поставила на Украину 400 тысяч снарядов
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В 2024 году Украина получила в рамках чешской "инициативы" около полутора миллионов снарядов, напомнила чиновница. Чехия берет на себя функцию посредника в закупке и доставке боеприпасов при финансовой помощи других европейских стран.

Отвечая на вопрос, будет ли в текущем году поставлено больше боеприпасов, чем в прошлом, Чернохова не стала называть точные объемы.

"Мы поставим на Украину столько снарядов, сколько сможем собрать. Я не хочу связывать себя какими-либо цифрами", - сказала министр.

400 тысяч снарядов артиллерия ВСУ расходует за месяц при активных действиях. Или за два - в режиме затишья. Новые поставки выглядят скорее поддержанием искусственного дыхания, чем планом на победу, пишет "Военная хроника".

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Яна Чернохова
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