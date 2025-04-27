Европейская страна поставила на Украину 400 тысяч снарядов

В рамках объявленной ранее "инициативы по боеприпасам" Чехия поставила на Украину 400 тысяч артиллерийских снарядов крупного калибра. Об этом сообщила глава чешского минобороны Яна Чернохова, ее слова приводит РИА Новости.

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В 2024 году Украина получила в рамках чешской "инициативы" около полутора миллионов снарядов, напомнила чиновница. Чехия берет на себя функцию посредника в закупке и доставке боеприпасов при финансовой помощи других европейских стран.

Отвечая на вопрос, будет ли в текущем году поставлено больше боеприпасов, чем в прошлом, Чернохова не стала называть точные объемы.

"Мы поставим на Украину столько снарядов, сколько сможем собрать. Я не хочу связывать себя какими-либо цифрами", - сказала министр.

400 тысяч снарядов артиллерия ВСУ расходует за месяц при активных действиях. Или за два - в режиме затишья. Новые поставки выглядят скорее поддержанием искусственного дыхания, чем планом на победу, пишет "Военная хроника".