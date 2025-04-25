В США выразили желание получить больше бомбардировщиков B-21

США захотели получить больше стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Об этом пишет The National Interest (TNI).

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Как сообщил глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США Энтони Коттон, Военно-воздушным силам (ВВС) США нужно 145 новых самолетов. По его словам, «идеальный парк» стратегических американских бомбардировщиков должен насчитывать порядка 220 самолетов. Коттон добавил, что этого хватит для ответа на ближайшие вызовы и глобальные угрозы.

«Чтобы добиться этого, ВВС потребовалось бы приобрести 145 стратегических бомбардировщиков-невидимок B-21 Raider, а не 100, как сейчас», — говорится в публикации.

Среди прочего TNI пишет, что американские ВВС планируют вывести из эксплуатации B-1 и B-2, оставив только B-21, а также модернизированные B-52J. Издание отмечает, что подобное решение позволит обеспечить баланс между малозаметностью и вместительностью.

До этого в США заявили о преимуществе российского истребителя пятого поколения Су-57 перед американским F-35. Как написал TNI, максимальная скорость Су-57 составляет 2,0 Маха, что заметно выше, чем у F-35. Кроме того, в издании уточнили еще один важный момент российского истребителя — его сборка обходится гораздо дешевле американского. Если F-35 оценивается на рынке в сумму от $80 млн до $110 млн, то стоимость Су-57 варьируется от $35 до $40 млн.