Зеленский уволил главу Херсонской военной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на документ.
Мрочко находился на этой должности с марта 2023 года, фактически выполняя функции мэра. При этом избранный мэр города Игорь Колыхаев с лета 2022 года, по версии его родных, находится в плену РФ, уточнило издание.
При этом подробностей, а также о причинах такого решения Зеленского, не сообщается.
15 апреля украинский президент уволил главу Сумской областной военной администрации генерал-лейтенанта Владимира Артюха. Причины отставки главы ОВА не были названы, но существуют версии о связи такого решения с ударом Вооруженных сил России по собранию украинских военных в областном центре Сум.
Газета The Washington Post сообщила, что во время ракетного удара по Сумам 13 апреля в городе действительно проходило мероприятие с военными. Боец ВСУ Александр рассказал, что присутствовал вместе с сослуживцами из 117-й бригады на церемонии награждения в подвале местного университета. По словам военнослужащего, для этого его специально вызвали в Сумы. До этого свое участие в этом мероприятии подтвердил глава Сумской военной администрации Артюх.