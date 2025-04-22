Путин выступил за вывод войск Израиля

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Президент России Владимир Путин в совместном заявлении с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом выступил за вывод войск Израиля из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Путин выступил за вывод войск Израиля из сектора Газа
© РИА Новости
«Оба лидера (...) отметили необходимость полного вывода израильских войск из сектора Газа и со всех оккупированных палестинских территорий», — отмечается в совместном заявлении двух глав государств.

Кроме того, уточняется, что Россия и Оман выразили обеспокоенность из-за ситуации вокруг сектора Газа и происходящего там гуманитарного кризиса.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, а также обстановку в Сирии. Также уточнялось, что стороны уделят внимание развитию диалога в формате ОПЕК+ и координации усилий по обеспечению интересов экспортеров углеводородов на нефтяном рынке.

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