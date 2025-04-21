NYT: шеф Пентагона Хегсет выкладывал данные об ударах по Йемену в чат с женой

Приложение Signal может быть зашифровано, но используемый телефон может быть скомпрометирован, особенно за границей. Такую более масштабную угрозу использования данного мессенджера для обсуждений государственных планов обозначила бывший заместителем директора Национальной разведки по интеграции миссий Бет Саннер, сообщает CNN.

По ее словам, необходимо изменить легкомысленное отношение к использованию такого приложения, как Signal, для обсуждений секретных государственных данных. Например, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и директор Национальной разведки Тулси Габбард находились за рубежом во время части обсуждений, которые происходили в групповом чате американских чиновников. Поэтому Саннер настаивает, что администрация США должна ужесточить меры в отношениях с такими странами, как Россия, Китай и Иран.

«Приложение может быть зашифровано, но используемый телефон (а мы не знаем, были ли это личные или государственные телефоны) может быть скомпрометирован, особенно в чужой стране», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет отправлял секретную информацию об ударах по йеменским хуситам в чат в мессенджере Signal, в котором состояли его супруга, брат и адвокат. Также в чат были добавлены еще около десяти человек из его ближайшего окружения.