Минобороны: ВС России строго соблюдали пасхальное перемирие

Российская армия строго соблюдала пасхальное перемирие, сообщает Минобороны России.

«В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ в пасхальное перемирие нанесли удар по Кременной в ЛНР.

Кроме того, в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ начался пожар в промышленной зоне.