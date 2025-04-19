В России создали наземный беспилотник «Ямщик»

В России разработали логистическую систему «Ямщик». Она состоит из наземного роботизированного комплекса повышенной проходимости, дальнобойной помехоустойчивой связи и бортовой станции обороны от БПЛА.

«Система «Ямщик» — результат совместной работы НПО «Киловатт» и нескольких конструкторских бюро из Воронежа и Нижнего Новгорода», — заявил ТАСС официальный представитель НПО «Киловатт» (Липецк) Александр Чирков.

Отличительной особенностью разработки стала дальнобойная помехоустойчивая связь, способная принимать полезный сигнал управления, даже несмотря на работу станции РЭБ.

Платформы могут передвигаться на расстояние до 5 км по пересечённой местности, а с ретрансляторами связи и пунктами замены АКБ — до 20 км.

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