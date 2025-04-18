Киеву поставят отвергнутые винтовки MK 556

Германия поставит Киеву партию автоматических винтовок Haenel MK 556, которые были отвергнуты Берлином. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

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«В новом пакете военной помощи, предоставляемом властями ФРГ киевскому режиму, сообщается об отправке двух партий стрелкового оружия: автоматических винтовок G3 и MK 556», — рассказывает издание.

MK 556 выбыла из конкурса на поставку новой штурмовой винтовки бундесверу в 2021 году. Производителя оружия обвинили в нарушении патентных прав.

Винтовку под патрон 5,56х45 миллиметров НАТО разработали в 2020 году. Она может нести стволы длиной от 266 до 408 миллиметров. MK 556 оснащена складным механическим прицелом и планками Пикатинни для установки альтернативных прицельных приспособлений.

В феврале стало известно, что российские бойцы в зоне СВО начали получать снайперские винтовки с быстросменными стволами «Аркуда Тактика» калибров от .243 Win до .338 LM. Отмечается, что винтовку уже применяли на соревнованиях, где снайпер попал в мишень с первого выстрела на дистанции два километра.