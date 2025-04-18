Генералам Росгвардии запретили носить папахи

У сотрудников ФСБ и разведки появятся специализированные носки, утепленные шапки и обувь для различных климатических условий, женщинам-военнослужащим разрешат носить золотистые пояса и туфли, а в Росгвардии и Вооруженных силах высшим офицерам запретят носить папахи с околышами. Соответствующие изменения в правилах ношения уставной военной формы, регламентированные указом президента, подписанным в четверг, 17 апреля, вступили в силу. Подробности — в материале «Парламентской газеты».

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От знаков различия до элементов одежды

Напомним: соответствующий указ президент Владимир Путин подписал накануне, 17 апреля. Он вносит изменения в правила ношения военной формы для силовых ведомств — как парадной, так и полевой. Список получился внушительный: он занимается более шестидесяти страниц и затрагивает как полевой, так и парадный варианты.

«Знаки различия — введены новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, в том числе для высшего командования ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Для военнослужащих ФСО добавлены канты василькового цвета на фуражках и погонах», — говорится в документе.

Изменения коснулись в том числе формы одежды высшего командного состава. Так, например, из списка предметов облачения, положенных высшим офицерам и полковникам Службы внешней разведки, Росгвардии, службы охраны и главного управления специальных программ президента исчезли каракулевые папахи. Отменить их, напомним, предлагали еще в 2020: первыми среди силовых ведомств от недешевых в производстве каракулевых папах отказалось министерство обороны, заменив их более экономичными и практичными меховыми шапками. Следом папахи исключили из гардероба ФСБ, а теперь вот очередь дошла и до всех остальных.

Также нововведения затронули полевую форму. В частности, новые комплекты летней и зимней одежды появятся у разведчиков и сотрудников ФСБ: они будут включать в себя куртки влагозащитные и утепленные, камуфлированные рубаки (на зиму, лето и межсезонье), пояса, шарфы, кроссовки и транспортировочную сумку. Кроме того, документ вносит ряд существенных уточнений: так, уточняется фасон плащ-накидок (пончо), добавляется несколько вариантов расцветки обуви — в частности, берцев для выполнения задач в полевых условиях.

За ФСБ официально «закрепляются» черные меховые шапки-ушанки и васильковые канты на кителях и брюках. Также в парадных вариантах формы ФСБ и главного управления специальных программ президента появятся золотистые нашивки на воротнике и обшлагах рукавов.

«Уточняются знаки различия по воинским званиям, размещаемые на воротнике и обшлагах рукавов, — говорится в документе. — Для высших офицеров предусмотрено шитье в виде лавровых ветвей, для старших — шитье из одного столбика с трапециевидным поперечным основанием с обеих сторон, для младших — нашивка из одного столбика, для прапорщиков, старшин, сержантов, солдат и курсантов — нашивка, состоящая из одного столбика только на воротнике».

Как отметил в разговоре с «Парламентской газетой» заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, принцип единообразия в Вооруженных силах и силовых ведомствах всегда был одним из доминирующих.

«Две ключевые составляющие есть у военной формы, неважно, парадной или полевой: единообразие и удобство, — подчеркнул парламентарий. — Во-первых, это упрощает ориентирование, и военным, и гражданским становится легче понять, к какой конкретно структуре или к какому роду войск относится человек, какое звание он имеет, какую должность занимает и так далее. Кроме того, это важно для экономической составляющей. Формы для военнослужащих шьются по единому госзаказу, и чем меньше в ней каких-то вольностей, разночтений и прочего, тем получается лучше и экономичнее».

Напомним: ранее Росгвардия разработала приказ, который регламентирует правила ношения формы для военнослужащих — в том числе женщин. Документ, в частности, утверждает правила ношения военной формы одежды, знаков различия военнослужащих, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в войсках национальной гвардии России и порядка смешения предметов существующей и новой военной формы одежды.