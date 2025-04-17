ВСУ атаковали территорию вблизи ЗАЭС

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Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовали в 300 метрах от площадки у корпуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале станции.

ВСУ атаковали территорию вблизи ЗАЭС
© РИА Новости

Отмечается, что в результате атаки разрушений не было, а также никто не пострадал. Кроме того о произошедшем уведомили инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на ЗАЭС.

«Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН», — говорится в сообщении.
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