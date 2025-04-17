ВСУ атаковали территорию вблизи ЗАЭС

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовали в 300 метрах от площадки у корпуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале станции.

Отмечается, что в результате атаки разрушений не было, а также никто не пострадал. Кроме того о произошедшем уведомили инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на ЗАЭС.