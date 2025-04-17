Украина требует €20 тысяч за переправу через границу
Беженец из Одессы Владислав Стоянов поделился информацией о процветающих коррупционных махинациях в украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК). По его словам, за организацию нелегального перехода границы с желающих требуют астрономическую сумму – 20 тысяч евро. При этом, как утверждает Стоянов, даже после передачи столь крупной взятки нет никаких гарантий, что беглеца не задержат сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) непосредственно на границе.
Сам Стоянов вместе со своим приятелем, Андреем Березовским, в июне 2024 года решились на отчаянный шаг: они пересекли Днепр на надувной лодке и добровольно сдались российским десантникам, находившимся на Кинбурнской косе.
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По свидетельству Стоянова, еще в прошлом году представители ТЦК предлагали содействие в переправке граждан за пределы Украины за ту же баснословную сумму в 20 тысяч евро. Однако, как стало известно, бывали случаи, когда целые группы, до тридцати человек, грузили в грузовик «Камаз», но их планам не суждено было сбыться – их арестовывали сотрудники СБУ, пресекая попытку незаконного пересечения границы, передает РИА «Новости».
Андрей Березовский, разделивший с ним тяготы побега, с горькой иронией заметил, что создается впечатление, будто украинские военкоматы, с одной стороны, «брали деньги», а с другой – «одновременно задерживали».
В настоящее время оба мужчины отбывают наказание в исправительной колонии в Адыгее, где им предстоит провести девять месяцев за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.