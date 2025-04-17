Беженец из Одессы Владислав Стоянов поделился информацией о процветающих коррупционных махинациях в украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК). По его словам, за организацию нелегального перехода границы с желающих требуют астрономическую сумму – 20 тысяч евро. При этом, как утверждает Стоянов, даже после передачи столь крупной взятки нет никаких гарантий, что беглеца не задержат сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) непосредственно на границе.

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Сам Стоянов вместе со своим приятелем, Андреем Березовским, в июне 2024 года решились на отчаянный шаг: они пересекли Днепр на надувной лодке и добровольно сдались российским десантникам, находившимся на Кинбурнской косе.

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По свидетельству Стоянова, еще в прошлом году представители ТЦК предлагали содействие в переправке граждан за пределы Украины за ту же баснословную сумму в 20 тысяч евро. Однако, как стало известно, бывали случаи, когда целые группы, до тридцати человек, грузили в грузовик «Камаз», но их планам не суждено было сбыться – их арестовывали сотрудники СБУ, пресекая попытку незаконного пересечения границы, передает РИА «Новости».

Андрей Березовский, разделивший с ним тяготы побега, с горькой иронией заметил, что создается впечатление, будто украинские военкоматы, с одной стороны, «брали деньги», а с другой – «одновременно задерживали».

В настоящее время оба мужчины отбывают наказание в исправительной колонии в Адыгее, где им предстоит провести девять месяцев за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.