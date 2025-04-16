ВС РФ освободили Валентиновку

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Валентиновка в ДНР. Подобное ВС РФ удалось в ходе наступательной операции в направлении Константиновки. Об этом сообщили военкоры.

"Армия России освободила Валентиновку и начала штурм Сухой Балки, наступая к Константиновке", - передает telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Отмечается, что также западнее Сухой Балки вдоль лесополосы российские бойцы взяли опорный пункт украинской армии, вследствие чего они продвинулись на глубину в 1 000 километров.