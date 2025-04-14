Великобритания передала Украина миллиард долларов

Власти Великобритании сообщили о переводе Украине второго транша в рамках кредита с погашением из доходов от замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на информацию правительства королевства сообщает Reuters.

Сумма трансфера составила, как и в первый раз, 752 миллиона фунтов стерлингов или почти миллиард долларов США. В общей сложности Лондон намерен передать Киеву три миллиарда долларов.

Эти средства пойдут на закупку средств ПВО, артиллерии, запасных частей для транспортных средств и другой техники. Помимо этого, британское министерство обороны помогает украинским коллегам в закупке радарных систем, противотанковых мин, а также сотен тысяч беспилотников, имеющих беспрецедентное значение в конфликте.

Министр обороны Джон Хили отмечал, что всего в 2025 году Великобритания предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов. Во время заседания Контактной группы по Украине он призвал союзников усилить поддержку бывшей советской республики, отмечая, что текущий год критически важен для исхода конфликта.

По его словам, помощь Украине нужна для обеспечения прочного мира завтра, потому что украинские вооруженные силы должны сами стать самым сильным сдерживающим фактором против дальнейших российских атак.