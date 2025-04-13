В Европе выдвинули резкое требование к ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сдаться, чтобы достичь прочного мира. Такое резкое требование выдвинул европейский профессор Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, его слова приводит РИА Новости.

Специалист предположил, что президент США Дональд Трамп может добиться этого очень быстро.

По мнению Малинена, американский лидер должен прекратить любую поддержку Киева и призвать президента Украины Владимира Зеленского подать в отставку. При ином сценарии российская армия сможет дойти до Киева, уверен профессор.

Эксперт подчеркнул, что Трампу все же придется признать поражение США и НАТО.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что США сократили помощь Киеву, теперь она идет преимущественно от Европы.

Он отметил, что случае полной остановки помощи со стороны США Украине надо будет «рассчитывать на собственные силы».