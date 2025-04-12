В Москве 9 мая будет решаться судьба украинского конфликта. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью Youtube-каналу Politeka. Он указал, что этот день может стать поворотным в вопросе прекращения или продолжения военных действий на Украине.

В зависимости от исхода переговоров, которые состоятся в Москве, могут последовать различные сценарии.

«Если туда приедет еще президент [президент США Дональд]Трамп, то это будет говорить о том, что [конфликт] закончился», — отметил Стариков.

Названа возможная дата завершения СВО на Украине

Однако, если мирное соглашение сорвется, возможно начало крупного наступления ВС РФ, предупредил эксперт.

Стариков также подчеркнул важность участия иностранных лидеров в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приезд таких значимых личностей, как председатель КНР Си Цзиньпин и потенциальное присутствие президента Трампа, могут существенно повлиять на ход и результаты обсуждений.

Си Цзиньпин принял предложение посетить столицу России для участия в торжествах, посвященных 80-летию Великой Отечественной войны. В ответ на это, Си Цзиньпин пригласил российского президента Владимира Путина присоединиться к празднованиям, которые запланированы на начало сентября, напоминает RT.