Боец СВО раскрыл, как справиться со страхом смерти

Участник специальной военной операции Сергей Кочнев ответил на вопрос журналистов о том, что помогает бойцам справиться со страхом смерти. Сам Кочнев во время выполнения боевой задачи был тяжело ранен и врачам пришлось ампутировать ему ногу.

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"Когда находились непосредственно на боевых задачах — словами это чувство не описать…", - признался ветеран в интервью порталу News.ru.

Он отметил, что становится намного легче, когда человек "морально готов остаться там".

Боец добавил, что тогда "выполняешь задачу с холодной головой" и стараешься сделать так, чтобы весь личный состав остался в живых.

Кочнев также рассказал, что первое время трудно было привыкать к прилетам, когда слышишь, как что-то свистит и не знаешь, накроет тебя или нет. Но потом уже начинаешь на слух определять чем работает противник и куда бьет.

Также он отметил, что тяжело не только от прилетов, но из-за непривычной обстановки, новых людей, суровых условий полевого быта.

Поделился военнослужащий и тем, что помогло ему встать на ноги после тяжелого ранения. По его словам, он проявлял упертость в желании снова ходить и бегать, постоянно упражнялся, ходил на протезе, помогал немного костылями. А потом начал выходить в люди, давал уроки мужества в школах, участвовал в Сочи в соревнованиях по адаптивному футболу "Стальная воля".