СМИ: ВС Франции планируют операции против РФ

Французские военные составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения НАТО и России, пишет газета Le Figaro.

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По ее информации, в 2024 году в Румынию прибыли военнослужащие 28-й отдельной воинской части Сухопутных войск Франции - единственного в республике подразделения военных топографов - для обновления карт местности. Особое внимание военные уделили картографии Фокшанских ворот - коридора между предгорьями Карпат и Дунаем, который, как утверждают в НАТО, может быть использован российской армией для наступления.

Как отметил командир подразделения полковник Гийом Шмидт, в условиях боевых действий войска должны быть готовы продолжать операции даже при подавлении спутниковых сигналов.

"С помощью заранее определенных ориентиров на местности силы смогут точно определять свое местоположение и выполнять боевые задачи", - утверждает он.

"Союзникам были необходимы обновленные данные о предполагаемом поле боя", - пояснил французский полковник Жером цель миссии. По его словам, вооруженные силы стран НАТО должны понимать, где могут быть размещены системы вооружения и учитывать подходящие маршруты для передвижения техники.

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Результатом совместной работы французских военных топографов и Национального агентства картографии Румынии стала трехмерная карта местности. Она содержит информацию, представляющую практическую ценность для армии, и отличается большей точностью по сравнению с коммерческими сервисами.

"Она позволит точно определить расположение мостов и мест возможных переправ, что даст службам тыла возможность сосредоточиться на выполнении своих задач", - пояснила сержант Жоанни.

Кроме того, был составлен каталог объектов инфраструктуры, представляющих интерес для военных, а также перечень ориентиров, нанесенных с интервалом около 5 км.