Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атаку украинских беспилотников прервали в период с 11:30 до 14:30 по московскому времени.

До этого глава региона Александр Богомаз сообщил, что украинский дрон атаковал автомобиль в Брянской области, в результате чего пострадали четыре человека, в числе которых полугодовалый ребенок. Он рассказал, что украинские военные целенаправленно при помощи дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района.

10 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по объекту «Газпрома» в городе Шебекино Белгородской области.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 42 украинских беспилотника над регионами РФ. По данным ведомства, 13 беспилотников уничтожили над территорией Брянской области и на один меньше — над Калужской областью. Семь беспилотников подавили в Курской области, по четыре — над территориями Белгородской области и республики Крым, по одному — над территориями Орловской области и Московского региона.