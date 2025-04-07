Минобороны сообщило об уничтожении танка ВСУ Abrams
Минобороны РФ заявило об уничтожении танка Abrams ВСУ в Сумской области российскими военнослужащими с помощью FPV-дронов.
В сообщении говорится, что танк пытался вести огонь по позициям российских подразделений, когда операторы ударных дронов группировки войск "Север", получив координаты от разведывательных БПЛА, прямым попаданием вывели его из строя.
МО РФ также опубликовало видео с уничтоженным танком, демонстрирующее попадание дрона и последующие повреждения, нанесенные боевой машине.
В США захотели вооружить Abrams дронами
Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб командир группы БПЛА спецназа "Ахмат".