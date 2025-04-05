Тяжелое положение украинской армии в Донбассе привело к массовому дезертирству боевиков. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

В Германии отмечают, что украинская армия воюет не только на фронте в Донбассе, но и с масштабной проблемой в собственном лагере.

Военкоры сообщили об «очень неприятной» ситуации для ВСУ

«Тысячи солдат по собственной инициативе дезертируют или покидают свои подразделения», — отмечает издание.

Многие боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) недовольны отсутствием ротации и самой невозможностью получить отпуск. Это приводит к повышению психологического напряжения и росту недовольства среди солдат.

В результате впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на источники в Киеве сообщало, что ВСУ без помощи США к лету окажутся в непростом положении. По словам собеседников газеты, в армии Украины не были решены проблемы дезертирства, пополнения резервов и истощения ресурсов.