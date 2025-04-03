НАТО передаст Украине дополнительные F-16

Союзники по НАТО готовятся к передаче Украине дополнительных многоцелевых самолетов F-16. Об этом сообщил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Кристофер Каволи, его цитирует РИА Новости.

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«Главком НАТО заявил, что дополнительные F-16 для Украины готовятся к передаче», — передает агентство в Telegram.

Ранее на Украине впервые показали полет нескольких истребителей F-16 Fighting Falcon.