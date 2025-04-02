Китай получил аналог российского «Кинжала»

Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили аэробаллистическую ракету KD-21. Аналог российского «Кинжала» заметили на строевых самолетах, пишет TWZ.

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«Появились снимки, на которых изображен самолет H-6K, приписанный к 10-й бомбардировочной дивизии ВВС НОАК, несущий пару ракет KD-21 под центральными пилонами крыла. Снимки, судя по всему, были сделаны во время недавних военных учений», — сообщает издание.

Изначально считалось, что новая ракета получит обозначение YJ-21, которое используется в противокорабельных ракетах. Индекс KD говорит о принадлежности ракеты к классу «воздух-земля».

Автор допустил, что ракета близка по концепции к российскому «Кинжалу», который стал развитием ракеты комплекса «Искандер». Китайскую KD-21 могли построить на базе противокорабельной баллистической ракеты CM-401, которая развивает скорость до шести чисел Маха.

В январе военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что благодаря большой скорости полета «Кинжала» его невозможно перехватить существующими средствами противоракетной обороны.