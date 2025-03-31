Украина выпустила по России почти семь десятков беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 31 марта, выпустили по России почти семь десятков беспилотников за ночь. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 66 летательных аппаратов над тремя регионами России. Больше всего беспилотников — 41 — перехватили над Брянской областью.

По информации оборонного ведомства, еще 24 дрона сбили над Калужской областью, еще один — над Курской областью. Других данных там не привели.

В ночь на 30 марта силы ПВО сбили шесть беспилотников. Под удар попали Белгородская, Брянская и Саратовская области. О пострадавших не сообщалось.