Разведка США усомнилась, что Россия сможет одержать полную победу на Украине

Россия якобы не сможет одержать полную победу в конфликте на Украине, говорится в докладе американской разведки по оценке угроз для Конгресса США.

«Несмотря на то, что Россия не сможет достичь полной победы в конфликте, ... она сохраняет необходимый импульс», — приводит текст документа «Лента.ру».

Отмечается, что текущая ситуация на поле боя складывается в пользу российской стороны.

В американской разведке также отметили, что Россия продемонстрировала военную и экономическую устойчивость.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что после окончания спецоперации на Украине за российским оружием выстроится большая очередь.