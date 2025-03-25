Разведка США усомнилась, что Россия сможет одержать полную победу на Украине

RT на русскомиещё 2

Россия якобы не сможет одержать полную победу в конфликте на Украине, говорится в докладе американской разведки по оценке угроз для Конгресса США.

Разведка США усомнилась, что Россия сможет одержать полную победу на Украине
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«Несмотря на то, что Россия не сможет достичь полной победы в конфликте, ... она сохраняет необходимый импульс», — приводит текст документа «Лента.ру».

Отмечается, что текущая ситуация на поле боя складывается в пользу российской стороны.

В американской разведке также отметили, что Россия продемонстрировала военную и экономическую устойчивость.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что после окончания спецоперации на Украине за российским оружием выстроится большая очередь.

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