В Германии призвали «разоружить» Россию

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о необходимости предложить России меры по разоружению.

Об этом сообщает Rheinische Post.

«Я также хотел бы увидеть параллельное предложение о разоружении для России, как в 1980-х годах», — сказал он.

Габриэль считает, что Германия откажется от развёртывания американских ракет средней дальности на своей территории только в том случае, если Россия выведет свои уже якобы развёрнутые ракеты. По его словам, процесс перевооружения в Европе «зависит от России».

Бундесрат ранее согласовал поправку к Конституции для увеличения госдолга на оборону.