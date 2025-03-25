В США рассказали о «худшем танке НАТО»

Итальянский основной танк C1 Ariete, который производили серийно в 1990-е годы, уступает Leopard 2, Challenger 2 и другим машинам стран НАТО по боевой эффективности. О недостатках C1 рассказали в публикации американского издания 19FortyFive.

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Автор подчеркнул, что многие эксперты называют Ariete худшим танком Североатлантического альянса. Машина обладает классической для конструкторской школы Запада компоновкой, но по некоторым параметрам она уступает конкурентам. 54-тонный C1 получил комбинированную броню и гладкоствольную пушку калибра 120 миллиметров.

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«Броня танка [Ariete] считается более тонкой, чем хотелось бы, что снижает его защиту по сравнению с другими современными танками. Кроме того, из-за отсутствия значительных модернизаций на протяжении многих лет Ariete отстает от своих аналогов в технологическом плане и по боевой эффективности», — пишет издание.

В материале отметили, что малая серия танков также ограничит их эффективность на поле боя в случае начала полномасштабного конфликта. По мнению автора, итальянская машина — это неплохой танк, но он уступает Leopard 2, Сhallenger 2 и Leclerc.

В сентябре 2024 года в Британии представили Challenger 3, который называют самым современным танком НАТО. Машина, построенная на основе серийных Challenger 2, получит новую гладкоствольную пушку и комплекс активной защиты.