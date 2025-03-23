ЦАХАЛ призвал жителей Рафаха эвакуироваться на север

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей одного из районов города Рафах на юге сектора Газа эвакуироваться на север. Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

"Срочное предупреждение для жителей Газы, находящихся сейчас в районе Тель-Султан в Рафахе: Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию в этой местности, немедленно покиньте ее и направляйтесь в зону Эль-Маваси (расположена к северу от Рафаха - прим. ТАСС)", - написал Эдри на арабском языке в X.

Он уточнил, что жителям Газы запрещено передвигаться на автомобилях, а также указал, что эвакуация будет разрешена только по специально выделенным для этого магистралям.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.