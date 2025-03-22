Украина выпустила по России десятки беспилотников

В ночь на 22 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

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Больше всего (12) дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) было сбито над Воронежской областью, 11 — над Белгородской. Шесть беспилотников было перехвачено над территорией Волгоградской области, три — над Астраханской, по одному БПЛА над Брянской, Курской и Самарской областями. Кроме того, семь дронов было уничтожено над акваторией Черного моря и один – над Азовским морем.

ПВО за ночь сбила восемь БПЛА над территорией России

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области с помощью беспилотников. Как позже сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь, в результате отражения воздушной атаки обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа упали на проезжую часть дороги.

До этого беспилотник ВСУ врезался в высотный жилой дом в Ростове-на-Дону на уровне 17 этажа. В результате пострадали два человека, их госпитализировали с резаными ранами.