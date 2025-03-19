Украинские дроны пытались атаковать два региона в РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

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По данным ведомства, дроны были ликвидированы в период с 16:10 до 17:20 мск.

«Уничтожены три <...> аппарата: два БПЛА — над территорией Белгородской области и один БЛПА — над территорией Курской области», — говорится в заявлении.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что село Мокрушино в Беловском районе подверглось атаке украинского дрона. В результате два мирных жителя — 51-летняя женщина и 44-летний мужчина — получили ранения. Врачи скорой помощи доставили пострадавших в Беловскую центральную районную больницу.

19 марта в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы за прошедшие сутки перехватили 142 украинских беспилотника. Из них 61 БПЛА был ликвидирован за пределами зоны специальной военной операции.