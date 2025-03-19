РФ и Украина провели обмен пленными

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Обмен был проведен 19 марта по итогам переговорного процесса. Киев вернул 175 российских военнослужащих, они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

«Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — говорится в тексте.

Отмечается, что при возвращении российских бойцов из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.