США продолжат предоставлять Украине разведданные

США продолжат предоставлять Украине разведывательные данные, необходимые для обороны. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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«Обмен разведданными в интересах обороны Украины будет продолжен», - отметила она.

19 марта Белый дом уточнил, что лидеры России и США договорились инициировать технические консультации по прекращению огня в Черном море, а также обсудить возможность полного прекращения боевых действий и установления долгосрочного мира. Однако в Кремле подчеркнули, что ключевым условием для продвижения в этом направлении должно стать прекращение поставок иностранной военной помощи Киеву и передачи ему разведданных.