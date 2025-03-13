Днем в четверг, 13 марта, Минобороны РФ объявило об освобождении курского города Суджа. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Российские военные сообщили, что Суджа была освобождена в ходе наступательных действий группировки войск «Север». Также был освобожден поселок Меловой и слобода Подол в Курской области.

Ранее члены Добровольческого корпуса рассказали РИА Новости, что силы ВС России освободили промышленную зону Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 добровольцев и военных РФ вышли на поверхность и нанесли внезапный удар по позициям ВСУ.

В операции участвовали Разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, подразделения 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады и бойцы из группы «Аида» спецназа «Ахмат».

На следующий день, 12 марта, командир российского парашютно-десантного батальона сообщил, что ВС РФ подняли флаги в центре Суджи. У здания администрации города были водружены флаги РФ и войск, которые принимают участие в операции.