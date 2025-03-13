Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стягивает все возможные резервы из Житомирской и Одесской областей, чтобы закрыть «дыру» в Сумской области. План ВСУ после провала в Курской области в разговоре с ТАСС раскрыл военный эксперт Виталий Киселев.

По словам собеседника агентства, подполье сообщает, что в настоящий момент в украинских войсках «царит хаос».

Оборона ВСУ рухнула: главное о ситуации в Курской области

«Проводятся спешные сборы в Одесской и Житомирской областях. Эти резервы планируется направлять в район Сумской области для того, чтобы остановить продвижение русской армии, то есть заткнуть дыру, которая образовалась», — указал он.

Как утверждает Киселев, Киев требует, чтобы Запад создал условия для прекращения огня с целью «привести ВСУ в чувство» и пополнить их личным составом и техникой. Эксперт также допустил ужесточение мобилизации на Украине.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военные в ходе отражения атаки на Курскую область на отдельных направлениях вышли в Сумскую область. Там бойцы ВС РФ «продолжают уничтожение резервов противника» и «расширяют зоны безопасности».