В Минобороны раскрыли причину массированной атаки беспилотников ВСУ

Украинские войска атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками для демонстрации готовности Украины к продолжению боевых действий перед переговорами с США. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ, комментируя массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что достижение Киевом цели удара сорвано благодаря профессиональным действиям боевых расчетов противовоздушной обороны и средств РЭБ. Обнаружены и сбиты 343 беспилотника Вооруженных сил Украины.

«В результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители», — добавили в Минобороны РФ.

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Напомним, что сегодня в саудовской Джидде проходят переговоры между делегациями США и Украины. Владимир Зеленский также находится в Саудовской Аравии, однако не участвует во встрече. Ожидается, что на переговорах Вашингтон и Киев обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога Россией и Украиной.