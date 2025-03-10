США могут "слить" Москве данные сторонников РДК*

Агентство РИА "Новости" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что готовятся масштабные розыскные мероприятия по поиску членов террористических организаций РДК* и "Легион "Свобода России"* (запрещенные в России террористические организации), которые находятся на территории РФ. Данные могут "слить" Москве из-за того, что эти организации спонсировались USAID, а сейчас возобновился обмен разведывательной информацией между Россией и США.

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Источники отметили, что в отношениях РФ и США наметилась "оттепель", в том числе и по линии разведслужб. Вероятно, возобновится полноценный обмен данными по вопросам антитеррора.

В сообщении подчеркивается, что РДК и "Легион" спонсировались через уже ликвидированную организацию USAID и были подчинены СБУ и ГУР Украины. Сторонники этих организаций воюют на стороне ВСУ на Украине, а на территории России организуют диверсии.

"Вероятнее всего, данные их сторонников передадут Москве - тайно или под прикрытием "слива" от бывших членов группировок", - предполагают источники.

Они говорят, что это наиболее вероятный вариант, так как это уже было со списками лиц, принимавших участие в так называемом "умном голосовании" и "ФБК" (Экстремистская организация, запрещена в России).

Источники полагают, что для западной стороны подобный "слив" не нанесет существенного урона и с этой "одноразовой" агентурной сетью расстанутся ради глобального укрепления международных отношений.