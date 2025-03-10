Минобороны сообщило о девяти беспилотниках, сбитых над РФ

В ночь на понедельник средства ПВО перехватили девять украинских дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства на утро 10 марта, три БПЛА сбиты над Самарской областью. По два беспилотника обезврежено над территориями Воронежской и Орловской областей, по одному — над Белгородской и Курской областями.

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Информации о последствиях на земле в Минобороны не приводят. Из глав перечисленных регионов ситуацию прокомментировал воронежский губернатор Александр Гусев. Он заявил, что пострадавших и разрушений нет.