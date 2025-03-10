Минобороны сообщило о девяти беспилотниках, сбитых над Россией

В ночь на понедельник средства ПВО перехватили девять украинских дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Минобороны сообщило о девяти беспилотниках, сбитых над РФ
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Согласно сводке ведомства на утро 10 марта, три БПЛА сбиты над Самарской областью. По два беспилотника обезврежено над территориями Воронежской и Орловской областей, по одному — над Белгородской и Курской областями.

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Информации о последствиях на земле в Минобороны не приводят. Из глав перечисленных регионов ситуацию прокомментировал воронежский губернатор Александр Гусев. Он заявил, что пострадавших и разрушений нет.

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