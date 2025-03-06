В Сирии началось восстание алавитов, которые недовольны исламистами движения «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) — ранее движение свергло президента страны Башара Асада и установило контроль над страной. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации источника, между сторонами начались боевые столкновения в Латакии. Кроме того, в регионе Джабла также были ликвидированы как минимум 13 боевиков.

Поводом для восстания, как сообщает Reuters, является попытка организации провести зачистку в одной из деревень Латакии. В какой-то момент исламистам дали отпор, после чего те стали обстреливать деревню из артиллерии. В итоге в соседних поселениях начались волнения. По информации источника, в результате восставшие выбили исламистов из города Эс-Сувейда. При этом, движение уже послало в регион подкрепление.

Напомним, что 8 декабря сирийская оппозиция объявила о свержении президента страны Башара Асада.