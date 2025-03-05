США прямо в небе развернули самолеты с помощью Украине
Газета Sky News со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства сообщает, что американские самолеты с военной помощью Украине пришлось разворачивать прямо в воздухе после принятого решения о приостановке поставок.
"Американские самолеты развернулись после приказа о паузе в поставке помощи", - говорится в публикации.
Издание объясняет, что приказ был отдан в тот момент, когда Пентагон активно перебрасывал оборудование по назначению.
По словам американского чиновника, приказ поступил около 18:00 по местному времени, после чего самолеты физически пришлось разворачивать.
Раскрыта сумма поставленной на паузу военной помощи США Украине
Ранее сообщалось, что в понедельник президент США Дональд Трамп приказал сделать паузу в поставках военного оружия и оборудования Украине, пока Киев не покажет стремления к заключению мирного соглашения.