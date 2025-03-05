США прямо в небе развернули самолеты с помощью Украине

Газета Sky News со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства сообщает, что американские самолеты с военной помощью Украине пришлось разворачивать прямо в воздухе после принятого решения о приостановке поставок.

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"Американские самолеты развернулись после приказа о паузе в поставке помощи", - говорится в публикации.

Издание объясняет, что приказ был отдан в тот момент, когда Пентагон активно перебрасывал оборудование по назначению.

По словам американского чиновника, приказ поступил около 18:00 по местному времени, после чего самолеты физически пришлось разворачивать.

Раскрыта сумма поставленной на паузу военной помощи США Украине

Ранее сообщалось, что в понедельник президент США Дональд Трамп приказал сделать паузу в поставках военного оружия и оборудования Украине, пока Киев не покажет стремления к заключению мирного соглашения.