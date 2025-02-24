Украина пыталась ударить по четырем регионам России

В ночь на понедельник, 24 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по четырем регионам России. Обэтом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

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Там уточнили, Украина выпустила по четырем регионам 22 беспилотных летательных аппаратов, которые перехватили силы противовоздушной обороны (ПВО). Больше всего дронов — 16 — сбили над Орловской областью.

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Еще три беспилотника удалось перехватить над Брянской областью, два — над Рязанской областью и один — над Крымом. Других данных о ситуации в министерстве обороны не привели.

В ночь на 23 февраля над регионами России удалось сбить 20 беспилотников ВСУ, в том числе пять — над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями.