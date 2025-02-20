В Киеве раздались новые взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Сообщают о взрывах на левом береге Киева», — уточняется в публикации.
В Киеве снова произошли взрывы
По данным Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Киева и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее появилась информация о взрывах в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал жителей оставаться в укрытиях.