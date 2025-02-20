В России заинтересовались укороченными АК

Несколько российских подразделений заинтересовались укороченными и компактными версиями автоматов Калашникова АК-12 и АК-15. Об этом главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил ТАСС на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

«Да, есть ряд подразделений, которые выразили заинтересованность в этих моделях, и сейчас открыты опытно-конструкторские работы для их легализации по действующим военным стандартам», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Укороченный АК-12К и малогабаритный АК-12СК под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров оснащены регулируемым прикладом, пистолетной рукояткой и планками для крепления аксессуаров. Длина АК-12К — 810 миллиметров, АК-12СК — 750 миллиметров. АК-15 использует патрон калибра 7,62 на 39 миллиметров.

Ранее в феврале концерн «Калашников» сообщил об отгрузке первой в 2025 году партии усовершенствованных АК-12. Автоматы образца 2023 года оснащают щелевым пламегасителем, ударно-спусковым механизмом с двусторонним переводчиком-предохранителем и новым диоптрическим прицелом.