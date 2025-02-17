Беспилотники ВСУ атакуют Краснодарский край

Украинские беспилотники атакуют Краснодарский край. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

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— Обломки дрона упали в станице Северской, по предварительным данным, около Ильского НПЗ. Со слов местных жителей, звуки взрывов слышат также в Кавказском районе и Славянске-на-Кубани, где ранее обломки БПЛА упали на частные дома, — сказано в публикации.

В результате атаки Вооруженных сил Украины при помощи беспилотников на Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае пострадала четырехлетняя девочка. Об этом 16 февраля сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки БПЛА упали на частные жилые дома, в одном из них повреждено остекление, во втором — кровля.

Еще одна крупная атака беспилотников произошла в Белогородской области. В результате удара по машине в селе Графовка погибли три мирных жителя.

Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, добавив, что в такой ситуации очень сложно подобрать слова утешения.