На Украине в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

О месте и причине взрывов не сообщается. Официальные лица пока не прокомментировали случившееся.

Ранее взрыв раздался в Одессе. Информация о повреждении объектов инфраструктуры и пострадавших отсутствует.

Ночью в Киеве произошла серия взрывов

До этого в Николаевской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры после взрывов. Глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате никто не пострадал.