Израиль ударил по объекту ХАМАС

Истребители израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли удары по складу оружия палестинского радикального движения ХАМАС на юге Сирии. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

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« И с т р е б и т е л и В В С И з р а и л я у д а р и л и п о с к л а д у о р у ж и я , к о т о р ы й п р и н а д л е ж и т т е р р о р и с т и ч е с к о й о р г а н и з а ц и и Х А М А С , в р а й о н е Д е й р - А л и н а ю г е С и р и и » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

По данным израильских военных, хранившееся оружие на складе было предназначено для нападения на ЦАХАЛ.

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу 19 января в 12:15 по московскому времени. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что Тель-Авив согласился на это после получения списка заложников.

Позже ХАМАС подтвердило начало прекращения огня в секторе Газа. Движение также подчеркнуло, что придерживается условий соглашения о прекращении огня.