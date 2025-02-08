Украинский телеканал сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве и его пригороде ночью произошли взрывы. Об этом сообщает ТСН в своем Telegram-канале.

« К и е в и п р и г о р о д — в з р ы в ы » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и , о п у б л и к о в а н н о м в 1 : 4 2 п о м о с к о в с к о м у в р е м е н и .

По данным телеканала, взрывы слышали также в Чернигове и Каневе (Черкасская область). Какие-либо подробности не сообщаются.

В Киеве прогремели взрывы

Незадолго до этого издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины.

1 февраля стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в населенном пункте Миргород, расположенном в Полтавской области Украины. По данным Telegram-канала «Военная хроника», воздушная гавань подверглась ракетному обстрелу. Также целью российской армии стали объекты военной инфраструктуры в городе Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ирландский журналист заявил, что Украина «проиграла войну».