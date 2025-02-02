Сын погибшего вице-губернатора Приморья воюет в зоне СВО
Сын погибшего при выполнении боевых задач в Курской области командира добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова воюет в зоне спецоперации, рассказал депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин. Об этом пишет РИА Новости.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона.
Летом 2024 года он вновь возглавил отряд «Тигр». В состав отряда вошли добровольцы из числа бойцов, принимавших ранее участие в СВО.
«Его сын также защищает Родину в зоне спецоперации», — отметил Тарабарин.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал Ефремова-старшего «героем, отзывчивым человеком с большим сердцем».