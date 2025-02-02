В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов

Командир добровольческого отряда БАРС-22 «Тигр», вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания в зоне СВО, рассказал глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел в Курской области. Военный автомобиль наехал на мину и подорвался. Военнослужащие погибли, в их числе — Ефремов.

Добровольческий отряд «Тигр» был сформирован летом 2022 года на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Сергей Ефремов окончил Уссурийское суворовское военное и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В ходе конфликта был удостоен Георгиевского креста и почётного звания «Герой ДНР».