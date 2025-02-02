Прекращение огня станет для Украины катастрофой, потому что позволит России восстановить силы и возобновить конфликт. С таким заявлением выступил командир батальона 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Саблин, его цитирует американский телеканал CNN.

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« Е с л и с е й ч а с б у д е т п р е к р а щ е н и е о г н я , н а м с т а н е т т о л ь к о х у ж е . П о т о м у ч т о в р а г в о с с т а н о в и т с я , с ф о р м и р у е т н о в ы е в о е н н ы е п о д р а з д е л е н и я , п е р е г р у п п и р у е т с я и с н о в а н а п а д е т » , — с к а з а л в о е н н ы й .

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведет очень серьезное обсуждение с Москвой о завершении украинского конфликта.