ВСУ испугались катастрофы в случае прекращения огня

Прекращение огня станет для Украины катастрофой, потому что позволит России восстановить силы и возобновить конфликт. С таким заявлением выступил командир батальона 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Саблин, его цитирует американский телеканал CNN.

ВСУ испугались катастрофы в случае прекращения огня
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«Если сейчас будет прекращение огня, нам станет только хуже. Потому что враг восстановится, сформирует новые военные подразделения, перегруппируется и снова нападет», сказал военный.

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