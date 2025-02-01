После освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Вооруженные силы России (ВС РФ) смогут наступать по нескольким направлениям. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Авторы публикации подчеркнули, что освобождение Красноармейска позволит российским военным наступать на востоке Украины

Раскрыто число находящихся под контролем России сел в Харьковской области

« . . . М о с к в а о к а ж е т с я в о ч е н ь в ы г о д н о м п о л о ж е н и и , п о л у ч и в в о з м о ж н о с т ь н а с т у п а т ь п о н е с к о л ь к и м н а п р а в л е н и я м н а в о с т о к е У к р а и н ы и у с и л и в а т ь д а в л е н и е н а К и е в в э т о т п е р е л о м н ы й м о м е н т » , — о т м е т и л и ж у р н а л и с т ы .

Кроме того, обстановка для украинских военных только усугубляется. Агентство приводит слова губернатора города, который называет жизнь в населенном пункте безрадостной.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в Волчанске. Об этом написал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.