На Западе сообщили о катастрофе в зоне спецоперации

После освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Вооруженные силы России (ВС РФ) смогут наступать по нескольким направлениям. Об этом сообщает агентство Reuters.
Авторы публикации подчеркнули, что освобождение Красноармейска позволит российским военным наступать на востоке Украины
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«...Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать по нескольким направлениям на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент», — отметили журналисты.
Кроме того, обстановка для украинских военных только усугубляется. Агентство приводит слова губернатора города, который называет жизнь в населенном пункте безрадостной.
Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в Волчанске. Об этом написал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.