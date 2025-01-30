ВСУ атаковали два района Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населенным пунктам Рыльского и Кореневского районов Курской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

" У к р а и н с к и е н а ц и с т ы п р о д о л ж а ю т м а с с и р о в а н н ы е о б с т р е л ы К у р с к о й о б л а с т и . В р е з у л ь т а т е п о п а д а н и я в ж и л о й д о м в д е р е в н е В о р о н о к Р ы л ь с к о г о р а й о н а р а н е н х о з я и н д о м а . С а м о с т р о е н и е в р е з у л ь т а т е п р и л е т а з а г о р е л о с ь . В н а с т о я щ е е в р е м я б о й ц ы " Б а р с - К у р с к " э в а к у и р у ю т п о с т р а д а в ш е г о , в с я н е о б х о д и м а я м е д и ц и н с к а я п о м о щ ь е м у б у д е т о к а з а н а " , - н а п и с а л о н .

Хинштейн также сообщил, что в Кореневском районе повреждения зафиксированы на нескольких точках: в селе Коренево разрушены два дома, в деревне Никипеловка - один.

" В п о с е л к е К о р е н е в о п о с л е о б с т р е л а п р о и з о ш л о в о з г о р а н и е в о д н о м и з д о м о в . Т а к ж е у д а р п р и ш е л с я п о х о з я й с т в е н н о й п о с т р о й к е в д е р е в н е С е к е р и н о . К с ч а с т ь ю , о б о ш л о с ь б е з п о с т р а д а в ш и х " , - н а п и с а л о н .

Также, по данным Хинштейна, распространенная в ряде телеграм-каналов информация о том, что в результате атак пострадала группа волонтеров, пока подтверждения не находит.