ВСУ атаковали два района Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населенным пунктам Рыльского и Кореневского районов Курской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Украинские нацисты продолжают массированные обстрелы Курской области. В результате попадания в жилой дом в деревне Воронок Рыльского района ранен хозяин дома. Само строение в результате прилета загорелось. В настоящее время бойцы "Барс-Курск" эвакуируют пострадавшего, вся необходимая медицинская помощь ему будет оказана", - написал он.
Хинштейн также сообщил, что в Кореневском районе повреждения зафиксированы на нескольких точках: в селе Коренево разрушены два дома, в деревне Никипеловка - один.
"В поселке Коренево после обстрела произошло возгорание в одном из домов. Также удар пришелся по хозяйственной постройке в деревне Секерино. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он.
Также, по данным Хинштейна, распространенная в ряде телеграм-каналов информация о том, что в результате атак пострадала группа волонтеров, пока подтверждения не находит.